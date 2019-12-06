سفير الإمارات تبنى حالتين إنسانيتين في صيدا وطرابلس مقدمًا كل المساعدات اللازمة

أعلن المكتب الإعلامي لسفارة ​الإمارات​ في ​لبنان​، أنّ "السفير ​حمد سعيد الشامسي​ شكر للقيادة الإماراتية دعمها المستمر للعمل الخيري والإنساني في لبنان".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "ذلك جاء بعد متابعة السفير للحالات الإنسانيّة الصعبة وتردّي الأوضاع في دار للعجزة في منطقة عبرا- صيدا عبر إحدى القنوات التلفزيونية، حيث دعا عبر "ملحقيّة الشؤون الإنسانيّة والتنمويّة" في سفارة الإمارات ببيروت إلى سرعة التحرّك لمساعدة القائمين على هذه الدار الإنسانيّة، من خلال تأهيلها ودعمها وتوفير التدفئة لتكون مكانًا صالحًا للعيش الكريم. كما أكّد توفير الحصص والمواد الغذائيّة وكلّ ما يحتاجه المقيمون في هذه الدار بصورة عاجلة بهبة من مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية".

وذكر المكتب أنّ "في حالة إنسانيّة مماثلة، تابع الشامسي حالة أب وأولاده الإثنين في منزلهم المتهالك في ​طرابلس​، حيث سيتمّ استئجار منزل بشكل فوري للعائلة المشرّدة، الّتي تقطن في بيت متداع غير مأهول ومن دون أي مقوّمات الحياة"، مبيّنةً أنّه "تكفّل أيضًا بعلاج الأب المصاب بالشلل منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك عبر إدخاله بشكل مباشر إلى أحد مستشفيات المدينة بدعم من هيئة ​الهلال الأحمر الإماراتي​".

وشدّد الشامسي على أنّ "الإمارات تقف دائمًا إلى جانب العمل الانساني، وكلّ عمل يخدم البشريّة عبر تقديم الدعم السريع والعاجل، وبدعم الهيئات والمؤسّسات والجمعيّات الإماراتيّة المانحة".