رفول: الموعد المحدد للاستشارات مازال قائما يوم الاثنين المقبل

اكد مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون للشؤون السياسية بيار رفول ان "الرئيس عون أخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي للنهوض وتطبيق الإصلاحات وتغيير الحكومة"، مشيرا الى ان "الموعد المحدد للاستشارات النيابية الملزمة مازال قائما يوم الاثنين المقبل".
وفي حديث تلفزيوني، اوضح رفول ان "رئيس الجمهورية اخذ وقته لتحديد موعد الاستشارات حتى لا نقع في الفراغ"، مضيفا:"نحن للاسف نعيش في نظام طائفي وعلينا ان نسال في كل طائفة من هو الاقوى لنسهل عملية الاستشارات والتأليف
واكبر كتلة لدى الطائفة السنية هي عند رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري".
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