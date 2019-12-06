بيلينغسلي: العقوبات الأميركية على المسؤولين العراقيين لها تداعيات جدية

أكّد مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ ​مارشال بيلينغسلي​، أنّ "​الحكومة العراقية​ ملزمة بتطبيق العقوبات الّتي أعلنتها ​الولايات المتحدة الأميركية​ على القياديين في "عصائب أهل الحق" في وقت سابق من اليوم"، متوقّعًا أن "تقوم الحكومة العراقية بتجميد أرصدة المسؤولين الـ4 الّذين شملتهم العقوبات وبمصادرة ممتلكاتهم".

وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "زعماء المليشيات الّذين شملتهم العقوبات، سيدفعون ثمنًا باهظًا لقتل المتظاهرين"، مركّزًا على أنّ "العقوبات على المسؤولين العراقيين ليست رمزيّة لأنّ الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات لديهم ثروات طائلة، بل لها تداعيات جديّة".

ولفت بلينغساليا إلى أنّ "الشعب العراقي يرفض التدخل الإيراني في شؤونه".