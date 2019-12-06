مسؤول بخارجية روسيا: علاقاتنا مع مصر والدول العربية تعيش "نهضة" حقيقية

أكد نائب مدير الإدارة الإفريقية في ​وزارة الخارجية الروسية​ ​أوليغ أوزيروف​، خلال كلمة له في أسبوع الثقافة المصرية بموسكو أن "العلاقات بين ​روسيا​ ومصر وباقي ​الدول العربية​ تعيش مرحلة جديدة من النهضة"، مستشهداً بـ"القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في سوتشي خلال تشرين الاول الماضي من العام الحالي"، مشدداً على ان "نصف النجاح في المنتدى يعود لأصدقائنا المصريين الذين عملوا جنبا إلى جنب معنا لجعل هذا الحدث مرحلة جديدة في تطور العلاقات بين روسيا والقارة الإفريقية".

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