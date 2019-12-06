أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، في بيان لها، أن "المبعوث الخاص لشؤون ​التحالف الدولي​ ل​محاربة داعش​ ​جيمس جيفري​ وصل إلى ​العراق​ ليعقد لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين من اجل بحث جهود ​واشنطن​ وبغداد في محاربة ​تنظيم داعش​"، مشيرةً الى ان "المبعوث سيؤكد الدعم المستمر للقوات الأمنية العراقية و​البيشمركة​ في القتال ضد "داعش"، وسيجدد التأكيد على تمسك ​الولايات المتحدة​ بسيادة وازدهار العراق".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية اميركا توفد مبعوثها إلى العراق لبحث محاربة داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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