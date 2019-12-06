ريابكوف لقوى الاتفاق النووي:يجب توحيد الجهود لتنفيذ مشروعي فوردو وآراك

دعا نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​، خلال اجتماعه باللجنة المشتركة للاتفاق النووي "قوى الاتفاق لتوحيد الجهود من أجل خلق بيئة محمية تضمن تطبيق جميع جوانب الصفقة بما فيها تنفيذ مشروعي فوردو وآراك، رغم ​العقوبات الأميركية​"، متهماً "​واشنطن​ باتباع نهج مدمر تجاه ​إيران​ يُعرقل الجهود المبذولة لإعادة التوازن المختل للاتفاق، جراء الانسحاب الأميركي الأحادي منه".

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