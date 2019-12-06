خارجية الصين دعت أميركا لوقف الضغط على إيران وترك المجال للجهود الدبلوماسية

لفتت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ هوا تشون ينغ، إلى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لم تنحسب من جانب واحد فقط من خطّة العمل الشاملة المشتركة بشأن ​الاتفاق النووي​، وتمارس أقصى ضغط على ​إيران​، بل وفرضت أيضًا عقوبات، كما هدّدت بفرض عقوبات على الجهات المسؤولة الأُخرى الّتي تنفّذ الاتفاق".

وشدّدت في مؤتمر صحافي، على أنّ "مثل هذه الإجراءات الإنفراديّة الّتي تتّخذها الولايات المتحدة، تقوّض بشكل خطير إمكانيّة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن ​الاتفاق النووي الإيراني​، وتؤدّي إلى تعقيد الوضع في المنطقة". وركّزت على "أنّنا ما زلنا نعتقد أنّ الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد الصحيح، لحلّ المشكلة النووية الإيرانية، ونأمل أن تتمكّن جميع الجهات المشارِكة في خطة العمل الشاملة المشتركة من تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل".

واعلنت أنّ "بلادها تدعو بإصرار، الولايات المتحدة إلى وقف الضغط على إيران وترك المجال للجهود الدبلوماسيّة".