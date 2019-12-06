واعظي: الحكومة الإيرانية تنتهج طريق تطبيع وترسيخ العلاقات مع الدول الجارة

أكّد رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، أنّ "سياسة الحكومة الإيرانية تتمثّل في إرساء علاقات وثيقة وتطبيع كلّ أنواع العلاقات مع الدول الجارة وتنمية الصادرات وازدهار الإنتاج".
ولفت في تصريح خلال اجتماع فريق العمل للجنة تمهيد السبل وإزالة العقبات من طريق الإنتاج، في مدينة مشهد، إلى أنّ "العلاقات في الوقت الحاضر مع أفغانستان جيّدة جدًّا، إلّا أنّ إيجاد العلاقات مع تركمنستان أصعب بعض الشيء"، مؤكّدًا أنّ "الكثير من القضايا تحلّ بدعم من الشعب".
وركّز واعظي على "ضرورة الاعتماد على الطاقات الداخليّة والتعاضد بين الحكومة والقطاع الخاص، لخفض فترة العبور من الظروف الراهنة وتيئيس الولايات المتحدة الأميركية من مواصلة ضغوطها على إيران".
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