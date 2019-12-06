بايدن: ترامب يضعف سمعة الأميركيين في العالم

وجه نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​، في حديث تلفزيوني "انتقادات لاذعة لأداء الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​"، متهماً إياه بـ"إضعاف سمعة الأميركيين في ​العالم​ بشكل خطير"، مشيراً الى ان "هذا الرئيس هو السياسي الأكثر غرابة الذي عمل معه"، والذي يقوم بسلب البلاد من روحها".

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