خارجية تركيا: ترحيل اليونان للسفير الليبي لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية التركية​ حامي أقصوي، أنّ "قرار ​اليونان​ ترحيل السفير الليبي لدى ​أثينا​، على خلفيّة توقيع اتفاقيّة بين ​تركيا​ و​ليبيا​، لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسيّة".

وشدّد خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة بالعاصمة ​أنقرة​، على أنّ "حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، هي الحكومة الشرعيّة الوحيدة في البلاد المعترف بها من قبل ​الأمم المتحدة​، ولديها سلطة لعقد الاتفاقيّات مثل أي دولة ذات سيادة. وركّز على "أنّني لا أعلم تحت أي دافع أعلنت اليونان سفير ليبيا رجلًا غير مرغوب فيه".

وكانت قد أمهلت وزارة الخارجية اليونانية، السفير الليبي في أثينا 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفيّة مذكرة التفاهم مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.

يُذكر أنّ في 27 تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس ​رجب طيب اردوغان​ مذكرتَي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي ​فايز السراج​. وتتعلّق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة و​طرابلس​، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.