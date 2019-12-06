أكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​إسرائيل​ اختبرت صاروخاً نووياً هدفه ​إيران​ و​أميركا​، والترويكا الأوروبية لم تشتكيا أبداً من ذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: إسرائيل اختبرت صاروخاً نووياً هدفه إيران وأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.