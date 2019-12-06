شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مؤسسة الأهرام تستضيف ندوة "الشأن العام والأمن القومى المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مؤسسة الأهرام، ندوة " الشأن العام والأمن القومى المصرى " ، غدا السبت الموافق 7/12/2019، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومشاركة الهيئة الوطنية للصحافة.

ومن المقرر أن يدير الندوة كرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحضرها كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.

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تتناول الندوة عدة محاور أساسية أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومى وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث فى هذه القضايا الوطنية والسياج القانونى والدستورى لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة وتأتى هذه الندوة فى إطار سلسلة من الندوات المتتالية التى تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر فى نهاية الندوة التوصيات النهائية.

و أعد مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية ورقة عمل تحت عنوان :" الخطاب الدينى وعلاقته بالأمن القومى والشأن العام " ، مؤكدا أن هذه الورقة تعالج مسألة الخطاب الدينى، وليس النص الدينى فى ذاته ، وتحديدا الخطاب الذى يقدم تفسيرات متشددة أو مغالية لنصوص دينية، أو يُطِّوعها لخدمة أهداف سياسية واجتماعية، أو يوجه المتلقى نحو نصوص فقهية دون غيرها، وقد يجتزئها ويخرجها أحيانا من سياقها.. وأثر الخطاب فى التطرف الذى أصبح فى مقدمة الأخطار على الأمن القومى المصرى.