شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سامح شكرى: لا توجد دولة قادرة على محاربة الإرهاب وحدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن لا توجد دولة قادرة على محاربة الإرهاب وحدها مشيرا إلى ضرورة التكاتف بين جميع الدول لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، إن التجارب فيما بين الدول الأفريقية لمكافحة الإرهاب نجحت فى مواجهة التحديات التى تواجه القارة على مستوى مواجهة الأزمات وعلى مستوى انتشار ظاهرة الإرهاب وضرورة التكاتف والتضامن لمحاربة هذه الظاهرة لأنه ليست هناك قدرة لأى دولة منفردة أن تطلع بهذا الدور.

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وأشار سامح شكرى، إلى أن الحلول الأفريقية نابعة من الثقافة ومعرفة الشعوب الأفريقية بالعناصر التى أدت إلى نشأة الصراعات والحلول التى تراعى فى المقام الأول المصلحة الوطنية ومصلحة القارة فى إيجاد حلول تتناسب مع الاحتياجات، وتتعامل مع القضايا من منظور أفضل الحلول التى تأتى بنتائج وتحافظ على سيادة ووحدة أراضى الدول الأفريقية بعيدا عن النفوذ ومحاولة الحصول على مصالح .