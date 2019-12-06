شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "اعرف بلدك" فى الوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية بعنوان "اعرف بلدك" لطلبة وطالبات مدرسة " الشهيد سمير محمد إسماعيل" الإعدادية بمدينة الخارجة، والتي تنظمها أمانة التدريب والتثقيف السياسي للحزب بالمحافظة، تحت رعاية النائب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة

وحضر الندوة كل من مدير فرع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، ووكيل الهيئة، ومدير قطاع التعليم بالمحافظة، ولفيف من معلمي ومعلمات المدرسة.

وتضمنت الندوة توعية الحاضرين بأهم المعالم السياحية والأثرية والمقومات السياحية التي تمتاز بها الوادي الجديد، وأنواع السياحات الجديدة التي ظهرت على الساحة مثل سياحة "التأمل".

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كما تم توزيع هدايا تذكارية للطلبة والطالبات بالمدرسة، ورحلة مجانية لمنطقة "اليجوات" الأثرية ومتحف المحافظة مقدمة من الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد.