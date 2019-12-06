صور.. "مستقبل وطن" تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "اعرف بلدك" فى الوادي الجديد

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وحضر الندوة كل من مدير فرع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، ووكيل الهيئة، ومدير قطاع التعليم بالمحافظة، ولفيف من معلمي ومعلمات المدرسة.
وتضمنت الندوة توعية الحاضرين بأهم المعالم السياحية والأثرية والمقومات السياحية التي تمتاز بها الوادي الجديد، وأنواع السياحات الجديدة التي ظهرت على الساحة مثل سياحة "التأمل".
كما تم توزيع هدايا تذكارية للطلبة والطالبات بالمدرسة، ورحلة مجانية لمنطقة "اليجوات" الأثرية ومتحف المحافظة مقدمة من الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد.
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