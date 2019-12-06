العراق.. مقتل 8 وإصابة 50 في إطلاق مسلحين النار على المتظاهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب ا ):

قال متظاهرون مساء اليوم الجمعة إن سيارة تقل مدنيين أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، مما تسبب بمقتل 8متظاهرين وإصابة اكثر من 50اخرين وسط بغداد.

وأضاف المتظاهرون لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) أن مسلحين بداخل سيارة نوع بيك أب فتحوا الرصاص الحي صوب المتظاهرين في ساحة الخلاني.

وأوضح الشهود أن المسلحين لاذوا بالفرار وأن ساحة الخلاني شهدت هتافات "بالروح بالدم نفديك ياعراق".

وبحسب الشهود فان المنطقة المحصورة بين ساحتي السنك والخلاني تشهد أوضاعا مضطربة.

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وبحسب الشهود فان المنطقة المحصورة بين ساحتي السنك والخلاني تشهد "أوضاع خطرة وحالة اضطراب أمني وانقطاع التيار الكهربائي".

ولم تعلق السلطات الأمنية الحكومية على مجريات الاحداث في ساحة الخلاني.

ووصف متظاهرون ما يجري بأنه "جريمة شنيعة بحق المتظاهرين الذين لا يزالون ينتشرون في الشوارع المؤدية الى الساحة، وسط حالة من الاستغراب بكيفية وصول المسلحين الى الساحة المغلقة من قبل القوات الأمنية".

وأوضح شهود عيان أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين في ساحة الخلاني فروا إلى ساحة التحرير بعد اشتداد إطلاق الرصاص الحي.