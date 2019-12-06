انتحار شاب بالحبة السامة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أقدم شاب على الانتحار بتناول قرص سام يستخدم في حفظ الغلال، إثر مروه بأزمة نفسية، جرى نقله إلى مستشفى منية النصر بالدقهلية، إلا أنه فارق الحياة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا اليوم الجمعة، من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر، لمركز شرطة منية النصر بوصول شخص في حالة إعياء شديدة، نتيجة تناول مادة سامة وتوفى فور وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى "مجدي. أ" ٢٤ سنة، وأنه كان يعاني حالة نفسية منذ فترة، وتناول قرصًا سامًا يستخدم في حفظ الغلال، وجرى إيداعه العناية المركزة للعلاج، إلا أنه توفى.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت المباحث بتحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.