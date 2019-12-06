الكويت توكد نجاحها مع السعودية والإمارات في خفض إنتاج النفط

أكد وزير النفط الدكتور خالد الفاضل الجمعة نجاح الكويت والسعودية والإمارات في قيادة خفض إنتاج النفط خلال اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك).



واكد الوزير الفاضل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع (اوبك بلس) للدول المنتجة للنفط من داخل وخارج (اوبك) اهمية نتائج اجتماع (اوبك) الخاص بتخفيض انتاج النفط بواقع نصف مليون برميل يوميا

باستقرار الاسواق.



وقال ان وزراء النفط متفقون على استمرار خفض الانتاج حتى الاجتماع المقرر عقده في مارس المقبل.



واشار الى انه تم توزيع نسب زيادة خفض الانتاج بواقع 500 الف برميل يوميا من دول من داخل وخارج (اوبك) بشكل عادل بموافقة من الجميع اعتبارا من بداية الشهر

المقبل.وذكر ان هناك العديد من المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الوزراي لمنظمة (اوبك) الذي استمر لمدة 12 ساعة مجددا حرص الكويت على التوازن في اسواق النفط بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين.



وقد شارك الوزير الفاضل في ثلاثة اجتماعات وزارية من بينهم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة اتفاق خفض الانتاج ومؤتمر اوبك الوزاري ال 177 لوزراء نفط (اوبك) اضافة الى عقده سلسلة من اللقاءات مع نظرائه وزراء النفط المشاركين في الاجتماع.