دحض وزير الخارجية سيرجي لافروف الشائعات التي تزعم بوجود "عشّ تجسس" روسي في فرنسا، ونفى ما يقال عن "مرتزقة روس" في ليبيا، وتدخل موسكو في تشيلي.
وقال لافروف خلال مؤتمر "البحر الأبيض المتوسط: حوار روما": "الأنباء التي تتحدث عن عش تجسس روسيفي فرنسا، باطلة".
وأضاف: "قرأت أنهم عثروا في سافوي على عش تجسس روسي... وكتبوا لاحقا أنه لا يتم تسجيل أي نشاط تجسس لهذا العش... فيما يؤكدون رغم ذلك أن العش للتجسس!".
ووصف الأنباء التي تحدثت عن وجود "مرتزقة روس" في ليبيا، وتدخل موسكو في الشؤون الداخلية لدولة تشيلي بـ"الشائعات الكاذبة".
في وقت سابق، نشرت صحيفة "لوموند" بعض المواد، التي تحدثت عن "قاعدة أوروبية للعملاء الروس" في منطقة سافوي العليا.
وزعمت الصحيفة، بأن المديرية العامة في هيئة الأركان العامة الروسية GRU استخدمت القاعدة لتنفيذ علميات خاصة على امتداد أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يكذّب شائعات "عشّ التجسس" الروسي في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.