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فيسبوك يحذف الصفحة العربية للمرشد الإيراني على خامنئي

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن موقع "فيسبوك" حذف، اليوم الجمعة، الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي بالكامل.

 

وأضافت وسائل الإعلام الإيرانية، وفقًا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية أن "فيسبوك"، ومنذ فترة كان فرض

قيودا على صفحة المرشد بسبب "خرق قوانين الاستخدام".
وأشارت إلى أن صفحة المرشد الإيراني باللغة العربية كان لها 100 ألف متابع.


وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض قيود على صفحات المرشد والمسئولين الإيرانيين، أو حذفها، في بلد لا يسمح للمواطنين أن يفتحوا صفحات خاصة بهم على مختلف مواقع التواصل أو الوصول إلى تطبيقات المراسلة العالمية.


وسبق أن تم حذف صفحات المرشد ومسئولين آخرين على "إنستجرام" و"تويتر".
 

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