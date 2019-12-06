الشرطة الكندية توجه اتهامات بالإرهاب لشاب عائد من تركيا

أعلنت الشرطة الملكية الكندية اليوم الجمعة أنها وجهت اتهامات بالإرهاب لشاب /22 عاما/ عقب إجراء تحقيق للأمن القومي.
وأوضحت الشرطة أنه تم نقل المشتبه به إلى الحجز صباح الجمعة في مفرزة تابعة للشرطة الملكية بالقرب من مطار بيرسون الدولي في تورونتو.
ويأتي الاعتقال عقب تحقيق للأمن القومي
ووجهت الشرطة اتهاما الى "إيكار ماو" بالمشاركة في نشاط جماعة إرهابية وترك كندا للمشاركة في نشاط جماعة إرهابية.
تتعلق بالإرهاب مرتبطة بتنظيم داعش ، لكن على الرغم من ذلك لم تدينه الشرطة ، وعاد إلى كندا في 19 أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن ماو توجه إلى تركيا واحتجز هناك بتهم
وقال مراقب الشرطة مايكل ليساج "أريد أن أطمئن مواطني منطقة تورنتو الكبرى وجميع الكنديين بأن تركيزنا الأساسي هو سلامة وحماية الجمهور في جميع الأوقات".
ومن المقرر أن يظهر ماو في قاعة محكمة برامبتون في وقت لاحق اليوم الجمعة.
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