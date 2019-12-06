الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 مسئولين عراقيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ، اليوم الجمعة ، على أربعة مواطنين عراقيين بتهم تتعلق بـ"انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد"، عقب تنديد واشنطن بمقتل أشخاص يتظاهرون ضد الحكومة العراقية.

واستهدفت العقوبات، وفقا لقناة "العربية" الفضائية كلا من ليث الخزعلي وقيس الخزعلي ،

والأخير هو زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية المرتبطة بإيران ، وشقيقه ليث هو أحد زعماء الجماعة أيضا.



كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن

عليها أيضا جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق ، وامتدت العقوبات الأميركية إلى خميس العيساوي، وهو مليونير ورجل أعمال عراقي.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت اليوم أن إجمالي حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد، قد بلغت 460 قتيلا، و20 ألف مصاب.