الجيش السوري ينشر نقاطًا جديدة على طريق الحسكة حلب الدولي

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية أن وحدات من الجيش السوري تمركزت في نقاط جديدة، على طريق الحسكة حلب الدولي. وذكرت الوسائل الاعلامية ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة ، أن وحدات الجيش انتشرت عند مفرق ليلان غرب تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرق البلاد ، وأن الجيش صد هجوما نفذه عناصر من الجيش التركي.

وتقع بلدة تل تمر غربي الحسكة وتتبعها 133 قرية، وتبعد 30 كيلومترا عن مدينة الحسكة و35 كيلومترا عن مدينة رأس العين. اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة ، أن وحدات الجيش انتشرت عند مفرق ليلان غرب تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرق البلاد ، وأن الجيش صد هجوما نفذه عناصر من الجيش التركي.وتقع بلدة تل تمر غربي الحسكة وتتبعها 133 قرية، وتبعد 30 كيلومترا عن مدينة الحسكة و35 كيلومترا عن مدينة رأس العين.

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