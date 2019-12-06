إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل

أصيب، مساء اليوم الجمعة، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشاب نور محمد نايف الصليبي (18 عامًا) أصيب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة الظهر المحاذية لمستوطنة كرمي تسور المقامة على أراضي بلدة بيت أمر.

وأضافت أن الشاب المصاب نقل إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة، إثر إصابته في البطن.



وفي قلقيلية، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر فلسطينية بالقرية، بأن

أعدادًا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة التي خرجت للتنديد بقرارات الإدارة الأمريكية، والتي كان آخرها إعلان وزير خارجيتها مايك بومبيو شرعنة المستوطنات.وذكرت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز التي استهدفت منازل المواطنين ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء كفر قدوم، الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والمستوطنين في كل مكان.