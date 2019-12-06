سيارات إسعاف لليمن وعمليات جراحية للعيون في المغرب

واصل مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية أعماله في اليمن والمغرب، حيث سلّم 16 سيارة إسعاف مجهزة لمحافظات عدن وتعز والحديدة في اليمن، وباشرت وزارة الصحة اليمنية توزيع عدد من سيارات الإسعاف لمحافظات الجوف وسيئون وصعدة وشبوة ومديرية نهم بصنعاء.

غسيل كلوي

سلّم المركز سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة الإسعافية وأجهزة الإنعاش الرئوي لمركز غسيل الكلى ومستشفى الشحر العام كدعم للقطاع الصحي في ساحل حضرموت، وستعمل السيارة في مركز غسيل الكلى بمديرية الشحر الذي تم تدشين العمل فيه مؤخرًا، وستسهم في تغطية النقص الموجود في مستشفى الشحر العام.

إصحاح بيئي

واصل المركز خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، حيث جرى خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2019 ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 335,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34.614 فردًا.

خدمات علاجية

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، حيث راجع قسم الطوارئ خلال الفترة 28 نوفمبر - 4 ديسمبر 2019 نحو 601 مستفيد، وعيادة الباطنية 310 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 964 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 440 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 5 مستفيدين، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 616 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 857 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 1,555 فردًا، وراجع قسم الأشعة 68 مريضًا.

المغرب

أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في منطقة شيشاوة بالمملكة المغربية 51 عملية جراحية، وكشفت على 2650 شخصًا، وذلك خلال اليوم الأول للحملة.

مساعدات اليمن

17 سيارة إسعاف مجهزة

287 ألف ليتر من المياه الصحية

335 ألف ليتر من مياه الاستخدام

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601 مراجع للطوارئ بمركز الجعدة

310 مراجعين للباطنية

29 مراجعا لعيادة الصحة الإنجابية

964 مراجعا لقسم الخدمات التمريضية

440 مراجعا لقسم المصابين بالأوبئة

5 مراجعين لقسم نقل الدم

7 أنشطة للتخلص من النفايات

616 مراجعا لقسم المختبر

857 مراجعا لقسم التوعية والتثقيف

المغرب

51 عملية جراحية

2650 كشفا طبيا