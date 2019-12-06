وفد فلسطيني يبحث معاناة النازحين مع الأونروا

بحث، وفد من لجنة المهجرين الفلسطينيين من سورية مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا»في لبنان كلاوديو كوردوني المعاناة التي يتعرض لها النازحون الفلسطينيون من سورية في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، واطلع الوفد الفلسطيني مع مدير الأونروا خلال الاجتماع الذي عقد في مخيم برج البراجنة قرب العاصمة اللبنانية، أمس، على انعكاسات الأوضاع اللبنانية على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل عام، وعلى النازحين من سورية بشكل خاص، وسلّط وفد لجنة المهجرين الفلسطينيين الضوء على ما يعانيه النازح الفلسطيني من سورية في لبنان من أزمات ومصاعب في كافة المجالات المعيشية، والتعليمية والصحية والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني.



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