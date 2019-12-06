الحريري يخاطب قادة 8 دول لمساعدة لبنان

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، رسائل إلى عدد من قادة الدول لمساعدة لبنان في احتواء أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ مطلع التسعينيات، بينما اعتصم متظاهرون، أمس، مجددا أمام مصرف لبنان احتجاجا على السياسات المالية في البلاد، وذكر موقع «مستقبل ويب» التابع للحريري أنه «في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات».

رسائل الحريري

وشملت الرسائل، بحسب الموقع، كلا من: الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرئيس التركي رجب أردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج، رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

تطورات ميدانية

على الصعيد الميداني، يعتصم متظاهرون أمام مصرف لبنان احتجاجا على السياسات المالية في البلاد، في وقت تمر البلاد بأصعب أزمة اقتصادية ومالية ونقدية منذ عقود، وكان وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، أكد أن السوق اللبناني يعاني من جفاف الدولار، كاشفا أن 4 مليارات دولار تم سحبها من المصارف منذ سبتمبر إلى المنازل، وهي تشكل 3% فقط من قيمة الإيداعات في المصارف البالغة 172 مليار دولار.

تحويل المبالغ

ولفت بطيش إلى أنه تم تحويل مبالغ من المصارف إلى الخارج «لم يُعرف حجمها»، عاد ليؤكد ألا خوف على أموال المودعين في المصارف اللبنانية، معتبرا أن الحلول الجذرية للأزمة تتمثل بتشكيل الحكومة، قائلا: «لا يجب إنكار حجم الأزمة التي يمر بها لبنان»، وذكر بطيش أنه طالب، خلال اجتماع عقد في قصر الرئاسة لبحث علاج الأزمة المالية، حاكم مصرف لبنان والبنوك التجارية بخفض أسعار الفائدة 50% في إطار إجراءات لإنهاء أزمة مالية، وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إنه سيخبر جمعية المصارف أنه سيصدر تعميما في غضون أيام يتضمن خفض أسعار الفائدة، وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد اللبناني والحد من الزيادة في القروض المشكوك فيها.

قائمة رسائل الحريري

الملك سلمان بن عبد العزيز

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إيمانويل ماكرون

فلاديمير بوتين

عبدالفتاح السيسي

رجب طيب إردوغان

رئيس الوزراء الصيني

رئيس الوزراء الإيطالي

وزير الخارجية الأميريكي