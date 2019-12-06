الجبير: إيران تهدد المنطقة وندعم حملة الضغط الأقسى

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران تهدد المنطقة برمتها، ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها, وأضاف الجبير، خلال كلمته بحوار روما: «ندعم حملة (الضغط الأقسى)»، وشدد على أنه لا بد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم، لافتا إلى أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لبلاده، وأن تدخل إيران هناك مدمر, وأشار إلى أن إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول، وأنه «لا بد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب».

الحل سياسي

وعن الوضع في اليمن، قال الجبير: إن «الحل الوحيد في اليمن سياسي، والحوثيون هم من بدؤوا الحرب وليس نحن»، مشددا على أن «كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن»، لافتا إلى وجود إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن, وعن العلاقات السعودية الأميركية، قال الجبير: «العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم»، مضيفا «سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا الإرهاب».

القمة الخليجية

وعن العلاقات مع قطر، قال الجبير، إنه قد تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن «تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها», وعن القضية الفلسطينية، قال الجبير: «نؤكد دعمنا مبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية»، مضيفا «أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام يضعف حل الدولتين».

مصرع قيادي

على صعيد آخر، لقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعه مع عدد من عناصره في كمين محكم للجيش اليمني بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمالي البلاد, وقال مصدر عسكري يمني: إن «قوة من الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الإرهابية شرق جبل شيحاط في جبهة باقم، وباغتتها بهجوم مفاجئ، مما أسفر عن مصرع قائد المجموعة، مع تسعة من عناصر الميليشيا الحوثية».

مقتل مسؤول شرطة

أعلنت السلطات في محافظة شبوة اليمنية مقتل مسؤول شرطة مديرية الروضة النقيب مجاهد سالم باعوضة من قبل مسلحين مجهولين, وقالت اللجنة الأمنية بالمحافظة في بيان: إن «النقيب باعوضة تعرض مع اثنين من مرافقيه، أمس، لـ(عمل إجرامي غادر وجبان في طريق الروضة)».

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وذكر البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «أن الأجهزة الأمنية باشرت عملها في جمع الاستدلالات والتحريات للكشف عن الجناة»، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستظل تلاحق مرتكبي هذه الجريمة حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم للقضاء, وجددت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة «التأكيد على وقوفها في وجه مثل هذه الأعمال الإجرامية البشعة واستعدادها لاجتثاث ما تبقى من جذورها أينما وجدت».

كلمة الجبير في حوار روما

إيران تهدد المنطقة برمتها وليس من الممكن تحملها

ندعم حملة الضغط الأقسى لطهران وحرمانها من التهديد

اليمن ذو أهمية خاصة للمملكة وتدخل إيران مدمر

تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول

يجب الصرامة مع إيران

ولا أحد يسعى إلى الحرب