حريق «هائل» يهدد المنازل قرب سيدني

سيدني (أ ف ب)

تشهد أستراليا حرائق غابات تحولت إلى «حريق هائل» واحد خارج عن السيطرة في شمال سيدني، وفق ما أعلنت السلطات امس، مقرةً بعجزها عن إخماده.

وقال المسؤول الكبير في إدارة الإطفاء في ولاية نيوساوث ويلز روب روجيرز إن «أكثر من ثمانية حرائق تقريباً» اندمجت لتتحول إلى حريق هائل يلتهم مساحة 300 ألف هكتار في منطقة بطول نحو 60 كلم.

ويبعد هذا الحريق مسافة ساعة تقريباً عن سيدني التي ما زالت تشعر بأدخنته السامة.

وأشار روجيرز إلى عجز عناصر الإطفاء عن التصرف إزاء مدى اتساع الحريق، واقتصر دورهم على تنظيم عمليات إجلاء السكان ومحاولة حماية المنازل، على أمل انتهاء حالة الجفاف والرياح التي تسهم في تأجيج النيران.

وأضاف «لا يمكننا أن نوقف هذه الحرائق.

ستتواصل إلى حين تغير الظروف، ولذلك نفعل ما يمكننا لاحتوائها». وأكد أن «أفضل ما يمكن فعله هو محاولة حماية المنازل والسكان». وتضرب الحرائق منذ ثلاثة أشهر نقاطا متعددة في شرق أستراليا.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها عناصر إطفاء وانتشرت امس تمدد اللهب أمام أعين الإطفائيين ليلاً في أورنجفيل على بعد 100 كلم غرب سيدني.

ودمر أكثر من 600 منزل جراء الحريق وقتل ستة أشخاص.