تونس: انطلاق مرحلة ثانية من مشاورات تشكيل الحكومة

ساسي جبيل (تونس)

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، انطلاق مرحلة ثانية من مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكداً أن الرهانات التي تواجهها البلاد تستدعي مزيداً من التأني في تشكيل الحكومة حتى تكون حكومة موضوعية، ولا يمكن أن يساهم ضغط الوقت في التسريع في تشكيل الحكومة. وأوضح الجملي، في تصريح إعلامي، أمس الجمعة، أن الدخول في مرحلة ثانية من المشاورات سيكون في مصلحة البلاد، من خلال حسن تشكيل الحكومة، مضيفاً «الترشيحات كثيرة وعملية الفرز يجب أن تكون موضوعية». وقال الجملي «الوضع الحالي للبلاد لا يتطلب تصغيراً للحكومة، بل سيتم الانطلاق من نفس عدد الوزارات»، مشدداً على تحييد وزارات السيادة، حسب تصريحه.

من جهة أخرى، أعلن محمد عبو الأمين لحزب التيار الديمقراطي عن انسحاب حزبه من مشاورات تشكيل الحكومة القادمة. وكشف في مؤتمر صحفي عقده الحزب أمس الجمعة، عن فحوى لقائه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الذي رفض الاستجابة لمطالبهم وتمكينهم من 3 حقائب وزارية هي العدل والداخلية والإصلاح الإداري.

وقال الأمين العام للتيار، إن «الجملي بعد قبوله مبدئياً بتمكيننا من وزارة العدل تراجع في ذلك، معللاً ذلك بضرورة تحييد وزارات السيادة لا سيما الداخلية»، إنه بناء على ذلك قرر حزب التيار الديمقراطي رسمياً الانسحاب من المشاورات، وعدم المشاركة في الحكومة القادمة.