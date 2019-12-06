خروقات وانتهاكات «حوثية» في الحديدة والضالع

عقيل الحلالي (صنعاء)

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها النارية لاتفاق الهدنة في محافظة الحديدة اليمنية غرب البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ «الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي جددت صباح أمس، هجماتها الصاروخية والمدفعية على مواقع القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، في مديرية الدريهمي القريبة من الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر، موضحة أن عمليات القصف تزامنت مع استمرار التحشيد العسكري للميليشيات إلى خطوط التماس شرق المديرية.

واستهدفت ميليشيات الحوثي مواقع للقوات المشتركة في مديريتي التحيتا وحيس جنوب المحافظة، فيما تحدثت المصادر عن استحداث الحوثيين المزيد من المتارس والحواجز في شمال شرق مدينة الحديدة. إلى ذلك، نفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية حملة اختطافات طالت العديد من المدنيين في غرب مديرية قعطبة المضطربة بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وذكرت مصادر محلية في قعطبة لـ«الاتحاد» أن مسلحين حوثيين بقيادة القيادي الميداني المدعو أبو جراح داهموا بعد صلاة الجمعة قرية «عزاب»، واقتحموا منزلين على الأقل، واختطفوا عدداً من المواطنين واقتادوهم إلى جهة مجهولة، لافتة إلى أن المسلحين الحوثيين تسببوا بترويع الأهالي، لا سيما النساء والأطفال.

وحذر مواطنون محليون من أن حملات المداهمة والاختطاف التي تشنها ميليشيا الحوثي في القرى والعزل الخاضعة لسيطرتها غرب قعطبة، ستدفع الأهالي إلى النزوح قسراً إلى مناطق أخرى فراراً من انتهاكات الميليشيات التي تهدف إلى إجبار السكان على دفع إتاوات مالية وإرسال أبنائهم للقتال في صفوفها.

وقتل مدني، مساء الجمعة، برصاص قناص مجهول يعتقد أنه حوثي في منطقة باب غلق بمديرية قعطبة، حسبما أفادت مصادر إعلامية يمنية.

وأعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، مصرع عشرة مسلحين حوثيين، بينهم قيادي ميداني، الخميس، في كمين بمحافظة صعدة، معقل الميليشيات الانقلابية في أقصى شمال البلاد. وقال الجيش في بيان إن قواته المرابطة في مديرية باقم شمال صعدة «استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيات شرق جبل شيحاط (..) وباغتتها بهجوم مفاجئ»، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن «مصرع قائد المجموعة المدعو المرتضى علي الشريف، المكنى أبو تنكيل، مع تسعة من عناصر الميليشيا الحوثية».