نجاة مسؤول بوزارة الدفاع من محاولة اغتيال في عدن

بسام عبدالسلام (عدن)

نجا مسؤول في وزارة الدفاع باليمن من محاولة اغتيال إثر هجوم شنه مسلحون ملثمون يستقلون دراجة نارية أثناء مروره في طريق رئيسي في مدينة عدن. وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع لـ«الاتحاد» أن مدير دائرة الرقابة والتفتيش بالوزارة العميد ركن مسفر الحارثي تعرض إلى هجوم مسلح من قبل مجهولين لحظة مروره بطريق رئيسي في مديرية الشيخ عثمان، لافتاً إلى أن المسلحين كانوا على متن دراجة نارية وقاموا بنصب كمين للعميد الحارثي بالقرب من منزله إلا أنه نجا بأعجوبة من إطلاق النار الذي نفذه المهاجمون.

وأشار المصدر إلى أن المهاجمين تمكنوا من الفرار إلى جهة مجهولة عقب فشل عملية تصفية المسؤول العسكري، موضحاً أن مسؤول دائرة الرقابة والتفتيش عاد إلى منزله بأمان في حين تم إبلاغ الأجهزة الأمنية من أجل تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.

من جانبها، أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن ضبط 37 من العناصر المشتبه بها عقب حملة أمنية استهدفت عددا من الأوكار في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد شمال العاصمة.

وأشارت مصادر أمنية لـ«الاتحاد» إلى أن إدارة الأمن في عدن تنفذ حملات أمنية مكثفة من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبة أمنيا على خلفية عمليات الاغتيالات واستهداف للحواجز الأمنية المنتشرة في المدينة، مضيفة أن القوات داهمت عددا من الأوكار في أحياء سكنية في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد خلال الأيام الماضية وتمكنت من ضبط عشرات المشتبه بهم ويجري التحقيق معهم.