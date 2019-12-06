محافظة حضرموت تشيد بدعم الإمارات لجهود الأمن والاستقرار

حضرموت (الاتحاد) أشاد نائب مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد غيثان البحسني بدعم الإمارات الفاعل لجهود الأمن والاستقرار في المحافظة. وقال البحسني إن مدينة المكلا وباقي مديريات ساحل حضرموت تعيش أوضاعاً أمنية مستقرة غير مسبوقة في ظل الدعم والمساندة التي تحصلت عليها الأجهزة الأمنية والعسكرية من قبل الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت تلقت تدريبات نوعية في البحث والتحريات والدفاع المدني والمرور والتحقيقات وغيرها من التخصصات الأمنية الأخرى استمرت لمدة عام كامل أشرف عليها فريق مختص من وزارة الداخلية الإماراتية.

وأشار نائب مدير الأمن العميد «البحسني» على أن البرنامج التدريبي المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات أسهم وبشكل فعال في تطوير المنظومة الأمنية بساحل حضرموت ما ساعدها على تأدية مهامها في ضبط الأمن والاستقرار والانتشار الأمني في كل المناطق والمديريات.

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