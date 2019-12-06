عاجل.. مفوضية حقوق الإنسان العراقية تحذر من انقلاب الوضع الأمني في بغداد

هذا ووصلت قوات الجيش العراقي، مساء اليوم، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد؛ للحفاظ على الأمن بعد اختراقه من قبل مسلحين مجهولين هاجموا المتظاهرين بالرصاص الحي، وأسلحة القنص.

وقال شاهد عيان، إن قوات الجيش العراقي، وصلت إلى جسر السنك للسيطرة على الوضع الأمني فيه عقب اقتحامه من قبل مسلحين ملثمين هاجموا المتظاهرين بالرصاص الحي، وقتلوا 6 وأصابوا العشرات بجروح.

وأضاف، أن الرصاص الحي استمر بشكل مكثف نحو المتظاهرين لأكثر من ساعة، من قبل المسلحين الذين لازالوا يطلقون النار، لافتاً إلى أن أحد الملثمين يحمل سلاح قناص.

وأفاد شاهد عيان، في وقت سابق من مساء اليوم، بمقتل 6 متظاهرين وإصابة أكثر من 40 آخرين، نتيجة إطلاق حي من قبل مسلحين مجهولين، بالقرب من جسر السنك، قرب ساحة التحرير في بغداد.

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