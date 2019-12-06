كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفوضية حقوق الإنسان العراقية تحذر من انقلاب الوضع الأمني في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هذا ووصلت قوات الجيش العراقي، مساء اليوم، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد؛ للحفاظ على الأمن بعد اختراقه من قبل مسلحين مجهولين هاجموا المتظاهرين بالرصاص الحي، وأسلحة القنص.
وقال شاهد عيان، إن قوات الجيش العراقي، وصلت إلى جسر السنك للسيطرة على الوضع الأمني فيه عقب اقتحامه من قبل مسلحين ملثمين هاجموا المتظاهرين بالرصاص الحي، وقتلوا 6 وأصابوا العشرات بجروح.
وأضاف، أن الرصاص الحي استمر بشكل مكثف نحو المتظاهرين لأكثر من ساعة، من قبل المسلحين الذين لازالوا يطلقون النار، لافتاً إلى أن أحد الملثمين يحمل سلاح قناص.
وأفاد شاهد عيان، في وقت سابق من مساء اليوم، بمقتل 6 متظاهرين وإصابة أكثر من 40 آخرين، نتيجة إطلاق حي من قبل مسلحين مجهولين، بالقرب من جسر السنك، قرب ساحة التحرير في بغداد.
هذا وقد أندلعت احتجاجات بالعراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.
وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017.
ومنذ ليلة الخميس 24 أكتوبر الماضي، لم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف جريح، ومئات القتلى إثر قنابل الغاز المسيل للدموع المخترقة للجماجم، والرصاص الحي، ورصاص القنص، والمطاطي التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب الملازمة لجسري الجمهوري، والسنك المؤديان إلى الخضراء.