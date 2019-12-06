كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الروسي يؤكد استمرار الحرب ضد الإرهاب في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء اليوم الجمعة، بأنه سوف يتم متابعة النضال بلا هوادة ضد الإرهاب في محافظة إدلب السورية.

وقال وزير الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع وزير الخارجية الإيطالي على هامش مؤتمر حوارات البحر المتوسط في روما: "أكدنا على أهمية مواصلة الحرب بلا هوادة ضد الإرهاب، وخاصة في إدلب؛ حيث لا تزال هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا)، (جبهة النصرة سابقا) تسيطر على الوضع، وشددنا على أن الأولوية الآن؛ لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب".

وأضاف الوزير الروسي: "نحث المجتمع الدولي على المساعدة في حل المشاكل الإنسانية الحادة في سوريا دون تسييس ودون تمييز ودون شروط مسبقة".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد أعلنت في 30 نوفمبر الماضي، أن وحدات الجيش السوري العاملة على محور ريف إدلب الشرق قد صدت هجوما لتنظيم النصرة [المحظور في روسيا] في هجوم نفذته على إحدى النقاط العسكرية باتجاه بلدة إعزاز في ريف إدلب الشرقي.

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