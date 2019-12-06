كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 6/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || البنتاجون يدرس إرسال قوات إلى الشرق الأوسط

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الجمعة، أن الوزارة تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || عشرات الجرحى نتيجة إطلاق نار في بغداد

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الجمعة، في نبأ عاجل لها، بأن هناك عشرات الجرحى في إطلاق نار على المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد من قبل مسلحين مجهولين. أخبار عالمية عاجلة اليوم || روسيا: موقف موسكو لن يتغير حول نشر الصواريخ

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء اليوم الجمعة، عن عدم تغير موقف موسكو بشأن عدم المبادرة في نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.

Advertisements