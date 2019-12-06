كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رداً على اعتداءات تركيا.. قبرص تلجأ لمحكمة العدل الدولية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأت قبرص إلى محكمة العدل الدولية لحماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

وبحسب ما ذكرته قناة مداد نيوز، أكدت قبرص التزامها بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة من الاعتداءات التركية على مواردها البحرية، وطالبت محكمة العدل الدولية بالتدخل وحماية حقوقها من انتهاكات تركيا المتكررة.

وأرسلت قبرص شكوى لمحكمة العدل الدولية بعد قيام أنقرة بإرسال سفن تنقيب في مناطقها البحرية، دون منحها أي تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، وتجاهل تركيا حقوق قبرص المعترف بها دوليا، فهل تتخذ محكمة العدل الدولية قرارا ضد تركيا واعتداءاتها البحرية؟.