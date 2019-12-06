كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية اللبناني: 80% من النازحين السوريين لديهم رغبة بالعودة للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جبران باسيل، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، مساء اليوم الجمعة، بأن لبنان ملتزمة بالقرار رقم "1701"، "وهو لم يعتد على إسرائيل بل هي دائما المعتدية تماما كما حصل أخيرا وفي كل مرة".

وقال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس، إننا "لمسنا رغبة متوافرة لدى أكثر من 80 بالمئة من النازحين السوريين بالعودة والظروف باتت مؤاتية في سوريا"، بحسب موقع "لبنان 24".

وأوضح باسيل "لذلك نطلب من ألمانيا مساعدتنا بالضغط بهذا الاتجاه وتحويل أموال المساعدات لتشجيع هذه العودة"، لافتا "رفضنا سابقا توطين الفلسطينيين ونرفض مجددا توطين السوريين".

و‏تابع: "نحن حريصون على سلامة عودة النازحين ولم يسجل لدينا ممن عادوا من لبنان أي انتهاك لحقوقهم وكرامتهم، وفي السنة الأخيرة عاد أكثر من مئتي ألف سوري من لبنان لأن الظروف أصبحت مؤاتية".

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‏وأضاف الوزير اللبناني: إن "الإجراء الذي اتخذه الجيش أخيرا والذي أتى بقرار من المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، هو نتيجة قيام تجمعات غير شرعية للنازحين ببناء مساكن غير شرعية".

كما أشار إلى أن "لبنان سينظم مع ألمانيا في نهاية شهر أكتوبر المقبل؛ لتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار لدينا".

هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق في يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وهذا آدى إلى نزوح السوريين من بلادهم إلى دول أخرى، بسبب هجمات الجيش التركي للمحافظة على حياتهم وحياة أبنائهم.