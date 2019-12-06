قرار جديد من “الطاس” يقرب حكيم زياش من أحد أكبر أندية إنجلترا

أخيرا، سيكون بإمكان نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشنوية المقبلة، من بينهم النجم المغربي حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، الذي يعتبر واحد من أبرز الخيارات أمام “البلوز”.
هذا الأمر، جاء بعد أن خففت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الجمعة، العقوبة الموقعة عليه في فبراير الماضي، كما قلصت المحكمة الغرامة على النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز إلى 300 ألف فرنك سويسري (300840 دولارا).
وكان النادي قد تمت معاقبته من الاتحاد الدولي (الفيفا) بالحرمان من ضم لاعبين في فترتي انتقالات بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين أقل من 18 عاما.
ويعتبر هذا القرار، خبرا سعيد بالنسبة للنجم المغربي زياش، وكذا لعشاقه وأنصار نادي “البلوز” الذين يضغطون على إدارة الروسي أبراهاموفيتش، رئيس النادي، من أجل تقديم عرض رسمي لأجاكس وضم النجم المغربي.
وحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن “البلوز” يعتبر من أكثر الأندية الأروبية اهتماما بخدمات النجم المغربي، الذي تصدر العناوين الأروبية هذا الموسم، بعد الأداء الذي يقدمه سواء في المنافسات الهولندية المحلية أو في دوري أبطال أروبا.
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