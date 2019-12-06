العلمي يقدّم المغرب قدوة للأفارقة

دعا وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، حفيظ العلمي، يوم أمس الخميس بمدينة الداخلة، باقي الدول والحكومات الإفريقية إلى الاقتداء بالمغرب صناعيا.

وقال العلمي، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة السادسة من الملتقى الدولي للداخلة المنعقد خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و8 من شهر دجنبر الجاري، إن إعادة التفكير في إفريقيا في القرن الواحد والعشرين، التي اتخذها الملتقى شعارا له هذه السنة، باتت واجبة وحاجة ملحة اليوم، نظرا إلى ما تكتسيه من طابع تنموي يدخل في عمق الاهتمامات التي يوليها الملك محمد السادس للقارة السمراء «الواعدة»، كما جاء دائما في خطاباته خلال السنوات الأخيرة.

وأشار العلمي، في كلمته التي تلاها أمام 50 خبيرا وباحثا وعلماء قدموا من 39 دولة تمثل جميع قارات العالم لتبادل الخبرات والمعارف، إلى أن من أهم التحديات التي تستوجب الوقوف عندها؛ اتساع الطبقة المتوسطة بشكل ملحوظ في الدول الإفريقية، حيث يقدر حجم الاستهلاك السنوي بشكل عام بآلاف ملايير الدولارات مقارنة بنسبة نمو الناتج الداخلي الخام الذي تعتمد فيه إفريقيا التصدير دون تصنيع، في حين أن عائدات التصدير تتوقف على تقلبات أسعار السلع الأساسية، وهو ما يزيد احتمالية مواجهة إفريقيا الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق، ويعزز الحاجة إلى تنويع أشكال الصادرات.