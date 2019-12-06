استطلاع: "كاحول لافان" تتصدر وانخفاض في دعم نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، ونشرته مساء اليوم، الجمعة، تقدم "كاحول لافان" برئاسة غانتس، على الليكود نتنياهو، فيما اعتبر 52% من الإسرائيليين أن نتنياهو لا يستطيع الاستمرار في شغل منصب رئيس الحكومة، بعد اتهامه بقضايا فساد.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، تحصل "كاحول لافان" على 34 مقعدا والليكود على 33 مقعدًا، في انتخابات تجري اليوم، فيما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها وتحصل على 13 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع أن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، يحصل على 8 مقاعد، كما تحصل كل من كتلة "شاس" و"يهديوت هتوراه" الحريديتين على 8 مقاعد، فيما يحصل "اليمين الجديد" برئاسة أييليت شاكيد، على 6 مقاعد.

في المقابل، يحصل كل من تحالف حزب العمل مع حزب "غيشر"، و"المعسكر الديمقراطي" (تحالف ميرتس وإيهود براك) على 5 مقاعد. وبحسب نتائج الاستطلاع، يفشل "البيت اليهودي" و"عوتسما يهوديت" في عبور نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين).

وسُئل المستطلعة آراؤهم "هل يستطيع نتنياهو الاستمرار في شغل منصب رئاسة الحكومة بعد تقديم لوائح اتهام ضده؟"، فأجاب 52% أنه لا يستطيع الاستمرار في رئاسة الحكومة، فيما قال 38% إن بإمكان نتنياهو مواصلة شغل المنصب، في حين قال 10% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذه السؤال.

وعارض 50% من المستطلعة آراؤهم اتفاق تسوية تشكل على إثر حكومة وحدة بموجب اتفاق تناوب يقضي بتولي نتنياهو منصب رئاسة الحكومة أولا، لفترة لا تتعدى ستة أشهر، فيما قال 35% إنهم يدعمون هذه التسوية، وأجاب 15% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

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وعبّر 44% من الإسرائيليين عن عدم ثقتهم بالتزام نتنياهو بتنفيذ اتفاق التناوب مع غانتس على رئاسة الحكومة، بينما قال 37% إنهم يثقون بأنه سينفذ الاتفاق، وأجاب 19% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وحول المشاركة في الانتخابات المقبلة، سُئل المستطلعة آراؤهم عما إذا كانوا سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في التصويت، إذا ما أجريت الانتخابات اليوم، فأجاب 61% فقط إنهم سيشاركون في العملية الانتخابية.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على دعم 39% من المستطلعة آراؤهم، مقابل 37% لغانتس، فيما قال 17% من المستطلعين إن أيا من الأسماء المطروحة غير مناسبة، وقال 7% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.

وفحص الاستطلاع إمكانية المنافسة بين عضو الليكود، غدعون ساعر، وغانتس على منصب رئاسة الحكومة، وفي هذه الحالة تفوق غانتس، بينما حصل على 36% من المستطلعين، فيما حظي ساعر بدعم 19%، في حين قال 31% من المستطلعين إن أيا من الأسماء المطروحة غير مناسبة، وقال 14% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.

وأظهر الاستطلاع نتائج قريبة وتكاد تكون مطابقة لنتائج الانتخابات الأخيرة، إذ حصل معسكر اليمين دون احتساب الأحزاب الحريدية على 39 مقعدًا، ومع الأحزاب الحريدية يصل هذا المعسكر إلى 55 مقعدًا.

أما معسكر ما يسمى "الوسط – يسار" بقيادة "كاحول لافان"، فحصل على 44 مقعدًا من دون احتساب مقاعد حزب ليبرمان (8 مقاعد)، والقائمة المشتركة (13 مقعدًا).