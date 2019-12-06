اخبار العالم

وزير خارجية قطر يكشف عن وجود مباحثات مع السعودية 

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قطر يكشف عن وجود مباحثات مع   والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019

وزير الخارجية القطري

كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن وجود مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، غير أنه أشار إلى أن الحديث لم يتطرق إلى مطالب دول المقاطعة العربية الـ13، على حد زعمه .

Advertisements

وذكر الوزير القطري في تصريحات اليوم الجمعة خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، إن "هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية".

ولفت إلى أن المفاوضات إنتقلت إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية .

وتؤكد هذه التصريحات التقارير التي تحدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن انفراجة قريبة للأزمة الخليجية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية قطر يكشف عن وجود مباحثات مع السعودية  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا