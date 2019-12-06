شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 وإصابة 50 في إطلاق نار على المتظاهرين ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

قال متظاهرون، مساء اليوم الجمعة، إن سيارة تقل مدنيين أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، مما تسبب بمقتل 8 متظاهرين وإصابة اكثر من 50 آخرين وسط بغداد.

وأضاف المتظاهرون، أن مسلحين بداخل سيارة نوع "بيك أب" فتحوا الرصاص الحي صوب المتظاهرين في ساحة الخلاني.

وأوضح الشهود أن المسلحين لاذوا بالفرار وأن ساحة الخلاني شهدت هتافات "بالروح بالدم نفديك ياعراق".

وبحسب الشهود، فإن المنطقة المحصورة بين ساحتي السنك والخلاني تشهد "أوضاعا خطرة وحالة اضطراب أمني وانقطاع التيار الكهربائي".

وأوضح شهود عيان أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين في ساحة الخلاني فروا إلى ساحة التحرير بعد اشتداد إطلاق الرصاص الحي.