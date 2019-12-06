شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 وإصابة 50 في إطلاق نار على المتظاهرين ببغداد والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المتظاهرون، أن مسلحين بداخل سيارة نوع "بيك أب" فتحوا الرصاص الحي صوب المتظاهرين في ساحة الخلاني.
وأوضح الشهود أن المسلحين لاذوا بالفرار وأن ساحة الخلاني شهدت هتافات "بالروح بالدم نفديك ياعراق".
وبحسب الشهود، فإن المنطقة المحصورة بين ساحتي السنك والخلاني تشهد "أوضاعا خطرة وحالة اضطراب أمني وانقطاع التيار الكهربائي".
وأوضح شهود عيان أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين في ساحة الخلاني فروا إلى ساحة التحرير بعد اشتداد إطلاق الرصاص الحي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 وإصابة 50 في إطلاق نار على المتظاهرين ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.