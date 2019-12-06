شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرج زعماء فصائل عراقية بالقائمة السوداء والان نبدء بالتفاصيل

• مدعومون من إيران.. وساهموا في قتل المتظاهرين

اليوم- وكالات

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت، اليوم الجمعة، ثلاثة من زعماء الفصائل العراقية المسلحة المدعومين من إيران بالقائمة السوداء لدورهم المزعوم في قتل متظاهرين مناهضين للحكومة في العراق.

وهذه أحدث عقوبات أمريكية تستهدف أفرادا أو جماعات مسلحة عراقية تربطها صلات وثيقة بطهران فيما تكثف واشنطن الضغوط الاقتصادية في مسعى لاحتواء النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط.

وتستهدف العقوبات قيس الخزعلي، زعيم حركة عصائب أهل الحق المدعوم من إيران وشقيقه ليث الخزعلي، وقياديا آخر في الجماعة.

كما تستهدف حسين فالح اللامي مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضا جماعات مدعومة من إيران، من ضمنها عصائب أهل الحق.

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وقالت وزارة الخزانة في بيان إن مجموعات تأتمر بأمر الرجال الثلاثة "فتحت النار على الاحتجاجات السلمية، وقتلت عشرات المدنيين الأبرياء".

وتنفي الفصائل العراقية المسلحة أي دور في قتل المحتجين الذين يتظاهرون ضد الحكومة منذ أكثر من شهرين. وقالت الشرطة ومسعفون إن قوات الأمن قتلت أكثر من 400 محتج معظمهم عزل.

وقال البيان إن العقوبات الجديدة تستهدف أيضا رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر بتهمة الفساد.

ومن شأن العقوبات أن يترتب عليها تجميد أي أرصدة لهم في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخزانة الأمريكية إن الحملة العنيفة على الاحتجاجات تؤدي إلى "تفاقم الاضطراب السياسي".