اطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب الخلاني

افاد مصدر امني، الجمعة، بأنه تم اطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب ساحة الخلاني وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوات مكافحة الشغب اطلقت القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين قرب ساحة الخلاني وسط بغداد". واضاف ان "ذلك ادى الى حدوث حالات اختناق"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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