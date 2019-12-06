اصابة منتسبين بالشرطة بهجوم لـ'داعش' في جلولاء

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن منتسبين اثنين اصيبا بهجوم لـ"داعش" في جلولاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة في وادي العوسج بناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ما ادى الى اصابة منتسبين اثنين".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".