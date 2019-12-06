2019-12-06 | 19:50
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أبدى مدرب المنتخب الوطني السلوفيني ستريشكو كاتنيتش، نيته الحضور إلى بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية والتي يشارك فيها منتخبنا والمقرر انطلاقها الشهر المقبل في تايلند، من أجل متابعة عدد من اللاعبين.
وأضاف كوركيس، أن "المدرب يتوقع بروز عدد من الأسماء في البطولة والتي ستصب بمصلحة المنتخب الوطني وتدعيم صفوفه لاسيما في الاستحقاق المهم الخاص بتصفيات كأس العالم".
يذكر أن قرعة بطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية وضعت منتخبنا إلى جانب منتخبات "استراليا - تايلند - البحرين" على أن تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتانيتش يبدي رغبته بالتواجد في بطولة آسيا الاولمبية لمراقبة لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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