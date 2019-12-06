كاتانيتش يبدي رغبته بالتواجد في بطولة آسيا الاولمبية لمراقبة لاعبين

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في بيان لاتحاد الكرة، إن "المدرب السلوفيني كاتنيتش سيتقدم بطلباً رسمي إلى الاتحاد العراقي الأسبوع الحالي من أجل تأمين تواجده في نهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية من أجل متابعة لاعبي المنتخب في البطولة عن قرب لاختيار الأصلح لتمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً".وأضاف كوركيس، أن "المدرب يتوقع بروز عدد من الأسماء في البطولة والتي ستصب بمصلحة المنتخب الوطني وتدعيم صفوفه لاسيما في الاستحقاق المهم الخاص بتصفيات كأس العالم".

يذكر أن قرعة بطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية وضعت منتخبنا إلى جانب منتخبات "استراليا - تايلند - البحرين" على أن تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.

