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كاتانيتش يبدي رغبته بالتواجد في بطولة آسيا الاولمبية لمراقبة لاعبين

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2019-12-06 | 19:50

كاتانيتش يبدي رغبته بالتواجد في بطولة آسيا الاولمبية لمراقبة لاعبين

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أبدى مدرب المنتخب الوطني السلوفيني ستريشكو كاتنيتش، نيته الحضور إلى بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية والتي يشارك فيها منتخبنا والمقرر انطلاقها الشهر المقبل في تايلند، من أجل متابعة عدد من اللاعبين.
وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في بيان لاتحاد الكرة، إن "المدرب السلوفيني كاتنيتش سيتقدم بطلباً رسمي إلى الاتحاد العراقي الأسبوع الحالي من أجل تأمين تواجده في نهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية من أجل متابعة لاعبي المنتخب في البطولة عن قرب لاختيار الأصلح لتمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً".

وأضاف كوركيس، أن "المدرب يتوقع بروز عدد من الأسماء في البطولة والتي ستصب بمصلحة المنتخب الوطني وتدعيم صفوفه لاسيما في الاستحقاق المهم الخاص بتصفيات كأس العالم".

يذكر أن قرعة بطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية وضعت منتخبنا إلى جانب منتخبات "استراليا - تايلند - البحرين" على أن تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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