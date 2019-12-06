مظاهرة ببريطانيا لدعم الإيرانيين تطالب ببعثة تقصي حقائق

عقدت الجاليات الأنجلو-إيرانية وأنصار المجلس الوطني للمقاومة مظاهرة في بريطانيا، الجمعة، لدعم الاحتجاجات الشعبية المستمرة في إيران.



وخلال المظاهرة التي جرت أمام رقم 10 داوننج ستريت، مقر الحكومة البريطانية، كرم المحتجون قتلى الانتفاضة الإيرانية.

وشهدت أكثر من 176 مدينة في جميع محافظات إيران مظاهرات منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود مع شعارات تستهدف النظام بأكمله.

وفيما يتعلق بحملة القمع الوحشية التي قام بها النظام رداً على الانتفاضة الشعبية، قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة مريم رجوي: "لقد رأى الملالي أنفسهم على شفا الانهيار، إنهم يريدون التهرب من هذا المصير من خلال ارتكاب جرائم".

وأوضحت أن النظام في إيران "يبذل كل جهد تحت ذرائع مختلفة لإخفاء عدد القتلى الحقيقي".

وأصدرت منظمة "مجاهدي خلق" ممثلة المقاومة الإيرانية في 5 ديسمبر/ كانون أول الجاري أسماء 320 محتجًا قُتلوا على أيدي عملاء وقوات أمن النظام.، فيما تشير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى مقتل 208 أشخاص على الأقل .





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وخلال مظاهرة الجمعة ألقى مالکولم فاولر، عضو لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية القانون البريطانية، كمة قال فيها: أنا أؤيد دعوتكم للأمين العام للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي لمحاسبة النظام وقادته على جرائمهم ضد الإنسانية".

وأضاف "إنني أؤيد أيضا قضيتكم من أجل الحرية والديمقراطية وأقف مع الشعب الإيراني الشجاع في نضاله من أجل التغيير المشروع وتقديم هذا النظام إلى العدالة بسبب أعماله الوحشية بما في ذلك مذبحة عام 1988".

بدوره دعا رضا الرضا الناشط السیاسي، المجتمع الدولي إلى دعم الشعب الإيراني وحركة ونشاط المجلس الوطني للمقاومة الايرانية؛ لضمان خلاص الإيرانيين من قيود دكتاتورية وولاية المرشد علي خامنئي.

وأيد المشاركون في المظاهرة دعوة رجوي، إلى المجتمع الدولي لإدانة القمع الوحشي للاحتجاجات والعمل على محاسبة قادته.

كما حثوا حكومة المملكة المتحدة على العمل مع الحلفاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإدانة القتل الجماعي للمتظاهرين، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقفه وتأمين إطلاق سراح جميع المعتقلين.

كما دعوا كذلك إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق دون تأخير للتحقيق في عمليات القتل وزيارة مراكز الاحتجاز في إيران.

وطالب المتظاهرون مجلس الأمن الدولي بتقديم قادة هذا النظام والمسؤولين عن الجرائم المروعة بحق الشعب إلى العدالة بمن فيهم خامنئي، والرئيس حسن روحاني.



