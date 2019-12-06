الجيش الليبي يدك معاقل الميليشيات جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي أن وحداته العسكرية تدك آخر معاقل المليشيات في تخوم أبوسليم جنوبي طرابلس والطريق إلى فرناج "جنوب شرقي طرابلس" والهضبة وصلاح الدين.



وقال المركز الإعلامي لغرفة الكرامة التابعة للجيش، في بيان لها الجمعة، إن المليشيات المسلحة تكبدت خسائر كبيرة، كما أغلقت طريق السدرة باتجاه الهضبة.



ويرفض سكان منطقة أبوسليم سيطرة المليشيات، وينتظرون الجيش لتحريرهم من قبضة المليشيات والعصابات المسلحة، حسبما صرح آمر "قائد" التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي عميد خالد المحجوب.

ولا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة في محاور عدة جنوبي العاصمة طرابلس، بعد اندلاعها منذ ساعات الصباح الأولى بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الوطني والمليشيات المسلحة.



ونفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني غارات جوية عدة استهدفت تمركزات المليشيات جهة غوط الرمان وتاجوراء.



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وبدأ الجيش، الأربعاء، عملياته العسكرية في جبهة سرت الكبرى وسيطر على إحدى المناطق جنوبي مصراتة "غرب".

وتم استهداف تمركز للمليشيات تحت كوبري الدرن في مدينة قرجي بعملية نوعية"، وفي الآونة الأخيرة تسود حالة من الرعب بين المليشيات داخل طرابلس.



وشهدت طرابلس انقلابات داخلية بين صفوف المليشيات التابعة لقوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، حيث حاصرت مليشيا تعرف بـ"قوة مكافحة الإرهاب" بمصراتة يقودها مختار الجحاوي مقر رئاسة الوزراء "غير الشرعي" بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي.



وكانت تلك المليشيا حاصرت أيضا مبنى وزارة المالية وسط طرابلس، للبحث عن فرج بومطاري، وزير المالية بحكومة الوفاق الليبية.

واشتبكت المليشيات مع الحرس الرئاسي لحكومة السراج وجردتهم من أسلحتهم، وقامت بسرقة 3 سيارات مصفحة قبل انسحابها.



ويخوض الجيش الليبي عملية عسكرية منذ أبريل/نيسان الماضي بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات، فيما تحظى المليشيات بدعم كبير من حكومة السراج وجماعة الإخوان الإرهابية.