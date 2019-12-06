كشف مسؤولون لوكالة "رويترز"، أنّ "مِن المُعتقد أنّ المشتبه به في إطلاق النار في قاعدة جوية للبحرية الأميركية في فلوريدا، هو متدرّب سعودي".
وكانت قد أعلنت السلطات الأميركية أنّ "ثلاثة أشخاص، بينهم من يشتبه بأنّه مطلق رصاص، قُتلوا، وأُصيب سبعة آخرون على الأقل في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية"، وهي قاعدة كبيرة للبحرية الأميركية في ولاية فلوريدا، وذلك في ثاني إطلاق نار مميت في منشأة عسكرية أميركية هذا الأسبوع.
وتضمّ القاعدة 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف مدني، وهي مركز تدريب أوّل لطيّاري البحرية وتعرف بأنّها "مهد سلاح طيران البحرية".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: المشتبه به في إطلاق النار بالقاعدة العسكرية الأميركية هو متدرب سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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