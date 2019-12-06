المشنوق: لن اشارك في الاستشارات النيابية يوم الإثنين إحتراماً لإرادة أهالي بيروت

اعلن النائب ​نهاد المشنوق​ انه "إستجابةً لصوت بيروت الذي عبّر عنه بيان إتحاد جمعيات ​العائلات البيروتية​، لن اشارك في ​الاستشارات النيابية​ يوم الإثنين، إحتراماً لإرادة أهالي العاصمة".

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